Paulo Dybala manda un messaggio alla Juventus dai social: l’attaccante ha le idee chiare sugli obiettivi a breve termine da raggiungere

La Juventus è chiamata a voltare pagina e a tornare a vincere il prima possibile. Il mese di marzo ha lasciato tanta amarezza nel gruppo: l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto e la sconfitta contro il Benevento hanno incrementato il livello di incertezza nell’ambiente che si interroga sul valore del tecnico e dei giocatori.

Juventus, il messaggio di Dybala

La strada è però ancora lunga e c’è un finale di stagione da onorare. La Juventus è in finale di Coppa Italia – sfiderà l’Atalanta – ed il campionato parla di una distanza importante dall’Inter capolista (10 punti), ma ancora matematicamente colmabile. Ecco perché non è questo il motivo di abbattersi. Il messaggio arriva forte e chiaro anche da Paulo Dybala che sulla propria pagina Instagram ha scritto: “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi“.

L’attaccante – fermo da gennaio per un infortunio al legamento collaterale mediale – ha poi aggiunto: “La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni“. Dybala spera di poter rientrare presto a disposizione, anche perché ci sono ancora diverse partite da giocare: “Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Juventus, Dybala scalpita per giocare

Dybala è stato protagonista di una stagione fortunata e tormentata dagli infortuni. L’argentino – in scadenza nel 2022 – ha totalizzato appena 11 presenze in campionato, condite da due gol e due assist. Il finale potrebbe però essere a colori, con l’attaccante che si gioca anche la permanenza nel club. Il primo pensiero, però, è al campo, che manca più di ogni altra cosa.

Il numero dieci bianconero ha voluto infatti chiudere il suo messaggio con una postilla: “Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta.

Siamo la Juve“. Mister Pirlo lo aspetta a braccia aperte.