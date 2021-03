La Juventus potrebbe presto ricevere una beffa per quanto riguarda l’attaccante: arriva la decisione a sorpresa

Non è una buona stagione quella che sta vivendo la Juventus, che sicuramente vive il momento più complicato degli ultimi nove anni. La rivoluzione del mese di agosto non sembra aver portato i frutti sperati e infatti sono ormai sfumati quasi tutti gli obiettivi principali prefissati la scorsa estate. I bianconeri hanno conquistato la Supercoppa Italiana ma sono usciti già agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, una squadra che sulla carta è sicuramente inferiore di quella composta da Cristiano Ronaldo e compagni.

Anche in Serie A sembra ormai in arrivo una delusione dopo nove anni di dominio. La Juventus infatti occupa attualmente la terza posizione in classifica e ha un distacco di ben dieci punti dall’Inter, che è in vetta e sembra ormai lanciata verso la conquista di un titolo dopo dieci anni dall’ultima volta. Resta per la compagine allenata da Andrea Pirlo la conquista della Coppa Italia, visto che a metà maggio si giocherà la finale con l’Atalanta e sarà utile per provare a rendere meno amaro il finale di stagione.

Calciomercato Juventus, Kean si allontana: preferisce il PSG

Mentre la squadra ora si concentra sul campo per provare a salvare la stagione, la società intensifica il proprio lavoro riguardo il futuro per portare a Torino ciò che manca per risalire e fare un nuovo salto di qualità. Tra gli obiettivi in avanti c’è anche un nuovo attaccante che potrebbe servire sia numericamente che qualitativamente.

Un nome che piace e che è stato seguito anche in passato è sicuramente quello di Moise Kean, che sta impressionando con la maglia del PSG. L’attaccante classe 2000 ha siglato ben 11 reti nelle 20 gare di Ligue 1 e ha realizzato anche 3 reti in Champions League in questa annata. Il suo futuro però potrebbe non essere in Serie A: secondo quanto riportato da ‘Le10Sport.com’, infatti, Kean preferirebbe restare al PSG e per questo il club parigino potrebbe presto mettersi in contatto con l’Everton per il riscatto.

Attualmente Moise è in Ligue 1 soltanto attraverso la formula del prestito che scadrà a giugno, ma l’ottimo rendimento starebbe convincendo la società a trasferirsi in maniera definitiva a Parigi. In questo caso dunque arriverebbe una beffa per la Juventus che perderebbe un obiettivo per l’attacco.