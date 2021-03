Il calciomercato entra nel vivo e il PSG anticipa i tempi: il club francese ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di un top player. Inserito un bonus ‘speciale’

Le grandi squadre del calcio europeo pianificano il mercato e le scelte per costruire le rose del futuro. L’estate che si avvicina si caratterizza per i tanti campioni che si avvicinano alla scadenza di contratto con i rispettivi club. Tra questi – oltre Lionel Messi – c’è anche Neymar il quale però sembra aver scelto che piega dare alla sua carriera.

Calciomercato, Neymar e il rinnovo con il PSG

Il PSG è pronto a dominare la scena europea nei prossimi anni. Questa edizione di Champions League ha definitivamente aperto gli occhi sul talento di Mbappé, destinato a segnare la prossima era del calcio. I francesi – primi in Ligue 1 a pari punti con il Lille – sono ancora in corsa per il trofeo europeo, ma c’è il Bayern Monaco ad attenderli ai quarti.

Quel che è certo è che la società sta costruendo una squadra sempre più competitiva e questo pensiero deve aver raggiunto anche Neymar. Il talento brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2022 ma, secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, avrebbe raggiunto un accordo con il PSG per il rinnovo. Il portale spagnolo parla di un rinnovo fino al 2026 con un bonus speciale legato ad un’eventuale vittoria della Champions League.

Calciomercato, Neymar resta al PSG. E Messi?

Neymar è deciso quindi a rimanere a Parigi, spegnendo sul nascere le possibili voci di un suo ritorno al Barcellona. Classe 1992, il brasiliano vanta 104 presenze con i francesi condite da 83 gol (20 in Champions League) e 47 assist. Neymar rimane senza dubbio uno dei migliori calciatori del mondo e i tifosi possono gioire all’idea di vederlo ancora insieme a Mbappé anche nelle prossime stagioni.

L’attaccante è stato limitato in questa stagione da alcuni infortuni, ma è pronto a lasciare il segno in questo finale. In estate, poi, potrebbero comunque crearsi nuovi filoni di mercato tra Barcellona e PSG. Da decidere, infatti, il futuro di Messi, sempre più lontano dalla Spagna. Chissà che la ‘Pulce’ non possa raggiungere Neymar sotto la Tour Eiffel. E allora sì che i sogni non sarebbero più così lontani dal diventare realtà.