Il Milan vede sfumare definitivamente un obiettivo seguito a lungo per la difesa: va ufficialmente in Bundesliga

Il Milan si rialza subito dopo l’eliminazione in Europa League per mano del Manchester United, e vince in casa della Fiorentina in campionato. I rossoneri grazie a questa vittoria tornano a mettere pressione all’Inter, che ora dista sei punti, ma con una partita in meno che i nerazzurri dovranno recuperare. Nel frattempo non arrivano buone notizie dal calciomercato, perché uno degli obiettivi sfuma definitivamente. Infatti in queste ore il Lipsia ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Mohamed Simakan, difensore classe 2000 dello Strasburgo, che il Milan ha seguito attentamente nelle ultime sessioni di calciomercato. Dunque Il ventunenne francese nella prossima stagione si trasferirà in Bundesliga, e i rossoneri eliminano il suo nome dalla lista degli obiettivi. Ora bisognerà cercare altrove rinforzi per la difesa.