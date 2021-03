Doveva essere il parametro zero per il centrocampo del Milan di Pioli, ma il brasiliano ha rinnovato il suo contratto con il Porto

Sfuma il colpo a parametro zero per il Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini per la prossima finestra di calciomercato. Il centrocampista brasiliano del Porto, Otavio, ha ufficialmente trovato un accordo con i portoghesi per il suo rinnovo di contratto: rimarrà in Lusitania fino al 2025.

Accostato anche a Roma e Inter, il brasiliano, secondo i media locali, è il giocatore più pagato nella rosa di Sergio Conceiçao, che ha elimanato la Juventus agli ottavi di finale di Champions League, arrivando a percepire 3 milioni di euro a stagione.