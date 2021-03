Milan al lavoro per la prossima stagione, in previsione del ritorno in Champions. Possibile assalto al talento francese da tempo obiettivo della Juventus

Il Milan si sta già muovendo sul calciomercato in vista della prossima stagione e in previsione del possibile per non dire molto probabile ritorno in Champions League. Sulla lista di Maldini e Massara figurano certamente giocatori di spessore internazionale che, almeno in teoria, consentirebbero alla squadra di Pioli di compiere un importante salto di qualità. D’altronde è necessario per i rossoneri, specie per ben figurare nella massima competizione europea, alzare il tasso tecnico ma anche di esperienza di una rosa sì buona però al contempo molto deficitaria in alcune zone del campo. Compreso in parte il centrocampo, dato che Bennacer non può dare garanzie assolute sul piano fisico e che Tonali si è dimostrato ancora troppo acerbo. Per non parlare di Meite, comunque destinato a far ritorno al Torino.

Calciomercato Milan, tentativo per Aouar: doppia strada per battere la Juventus

Dicevamo del centrocampo del Milan, che stando a indiscrezioni potrebbe venir rafforzato da uno dei migliori talenti francesi nonché dell’intero panorama calcistico del Vecchio Continente. Parliamo di Houssem Aouar, tuttocampista o quasi del Lione col quale il club targato Elliott vanta ottimi rapporti, vedi l’operazione Paqueta conclusa nel gennaio di un anno fa. Sul 22enne c’è da tempo la Juventus, anch’essa ha ottime ‘relazioni’ con la società presieduta dal vulcanico Aulas. Si dice che De Sciglio, in prestito proprio nella formazione allenata dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia, possa agevolare i bianconeri, tuttavia il Milan viene dato intenzionato a fare subito sul serio per il gioiellino dell’OL con una proposta da 42 milioni di euro tra prestito oneroso a una cifra alta (18-20 milioni) più diritto, di fatto un obbligo data la cifra del suddetto prestito, fissato a 22-24 milioni.

C’è poi chi non esclude del tutto che la dirigenza milanista possa tentare la via di uno scambio con Rafael Leao più circa 8 milioni cash in favore del Lione.

A.R.