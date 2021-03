Il futuro di Pirlo alla Juventus è sempre più in bilico: i bianconeri pensano ad un nome della Serie A in sede di calciomercato

La Juventus continua a deludere. Il fallimento clamoroso in Champions League ha creato malumore e preoccupazione nell’ambiente bianconero. L’eliminazione questa volta è arrivata contro il Porto, tra l’altro, nuovamente agli ottavi di finale come successo lo scorso anno contro il Lione. Come se ciò non bastasse, la ‘Vecchia Signora’ ha accumulato diversi passi falsi anche in campionato. Agli scivoloni contro Fiorentina, Inter e Napoli si è aggiunto ora anche quello sorprendente con la neopromossa Benevento. I piemontesi hanno perso contro i campani 0-1, puniti da un gol di Gaich. La società, quindi, riflette sempre di più sul futuro di Andrea Pirlo e potrebbe pensare ad una clamorosa ipotesi in Serie A per il sostituto.

Calciomercato Juventus, ipotesi Gattuso per il dopo Pirlo

Male, fino ad ora, la stagione della Juventus. Troppi i passi falsi, considerando le ambizioni dei bianconeri, soprattutto, in Europa. Questa situazione potrebbe dar vita a diversi strappi in sede di calciomercato, per mettere in atto cambiamenti radicali. A cominciare dalla panchina: Pirlo era alla sua prima esperienza da allenatore e sta dimostrando di riscontrare non poche difficoltà nella gestione della squadra.

Il suo profilo, perciò, è certamente tra quelli più in bilico in vista della prossima stagione. La dirigenza comincia a sondare il terreno alla ricerca di eventuali sostituti idonei e una soluzione a sorpresa potrebbe essere Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli, nonostante i risultati positivi raccolti nell’ultimo periodo (vittoria netta ieri nello scontro diretto contro la Roma), non gode di buoni rapporti con il presidente De Laurentiis. Per questo motivo, è sempre più probabile un suo addio a fine annata, tenendo conto della scadenza di contratto a giugno 2021.

Agnelli e Paratici potrebbero, quindi, prendere in considerazione l’arrivo dell’ex Milan. Viene, inoltre, apprezzato per via della sua capacità di tenere in pugno lo spogliatoio. Il suo agente, poi, è Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo, e ciò è possibile sicuramente favorisca l’eventuale trattativa. Occhio a Gattuso per la panchina della Juventus.