Non è un momento semplice quello che sta vivendo la Juventus: c’è il confronto alla Continassa dopo il ko con il Benevento

È una stagione davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus, che ieri si è arresa anche di fronte al Benevento perdendo per 0-1 tra le proprie mura. I bianconeri infatti hanno ormai allontanato quasi tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione a causa dei troppi passi falsi e vivono una situazione che in questi ultimi dieci anni non si era mai vista a fine marzo.

Sembra ormai a un passo dall’interruzione infatti la serie di nove scudetti consecutivi. L’Inter ha ormai preso il volo e ha ben dieci punti di distacco dalla ‘Vecchia Signora’, che ieri ha perso una nuova occasione per mettere pressione ai nerazzurri. Gli unici obiettivi rimasti per Andrea Pirlo sono la conquista di una delle prime quattro posizioni in classifica e la finale di Coppa Italia che si disputerà a metà maggio contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, confronto post partita alla Continassa: Pirlo in bilico per il futuro

La rivoluzione della scorsa estate non sembra aver portato i frutti sperati e a questo punto tutto può succedere in futuro. I risultati di Andrea Pirlo non sembrano essere positivi e per questo motivo in estate non è da escludere nessuna novità nei prossimi mesi. Ieri Fabio Paratici ha rinnovato la fiducia nei confronti dell’attuale tecnico ma bisogna vedere cosa succederà anche in caso di quarto posto e conquista della Coppa Italia.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, sarebbero già partite delle riflessioni alla Continassa, Pirlo al momento è confermato ma resta in bilico per il futuro. Quest’oggi c’è stato il consueto confronto post gara e non manca l’amarezza per il presidente Agnelli per il risultato di ieri contro il Benevento. Le analisi vanno avanti e probabilmente le prossime settimane saranno decisive per le eventuali decisioni.

La Juventus sta vivendo sicuramente la stagione più difficile degli ultimi dieci anni e ora bisognerà capire se a fine annata la società rinnoverà la fiducia a Pirlo per consentirgli di crescere o deciderà di effettuare il terzo campo in tre anni in panchina.