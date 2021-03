La sconfitta della Juventus ieri contro il Benevento pesa tantissimo, non solo Pirlo, ma tutti i dirigenti non sono al sicuro

Dopo nove anni di dominio assoluto in Italia, la Juventus inizia a perdere qualche colpo. La dimostrazione? La partita di ieri contro il Benevento all’Allianz Stadium. I bianconeri, infatti, hanno perso contro le ‘Streghe’ di Filippo Inzaghi una partita che sulla carta era proprio alla portata. Il problema è che non arriva da sola: pesa anche l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto. In un clima del genere, a finire sulla graticola non è soltanto l’allenatore, Andrea Pirlo, ma tutta la dirigenza, che prima del calciomercato potrebbe cambiare in toto.

Calciomercato Juventus, Paratici e Nedved a rischio! Tutti i dettagli

Le indiscrezioni sul futuro della dirigenza della Juventus filtrano direttamente dal quotidiano di Torino, ‘La Stampa’, che stamattina rivela un importante retroscena soprattutto su Fabio Paratici e Pavel Nedved. La sconfitta contro il Benevento, in casa, è un boccone troppo amaro per far finta che niente sia successo.

“Non c’è solo Pirlo al centro dei ragionamenti, ma anche il futuro dei dirigenti – iniziano dal giornale -. Paratici è in scadenza di contratto a fine giugno, ma le pratiche del rinnovo erano ben avviate con l’obiettivo di fare cassa e abbassare il monte ingaggi, mentre il vice presidente Nedved finora si è più distinto per le reazioni scomposte durante le partite che per un aiuto concreto alla squadra. In caso di disastro potrebbero pagare gli errori di gestione di quella che diventerebbe una vera rivoluzione“.

Dieci punti dalla prima della classe, l’Inter degli eterni ‘rivali e di Antonio Conte soprattutto, l’uscita di scena dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Porto hanno messo in discussione non poco, quindi, le certezze su cui la Juventus aveva costruito il suo cammino nel corso del tempo. E tutti, a turno, sono finiti sotto l’occhio del ciclone per le scelte fatte. In pratica, a Torino, nessuno può dormire sonni sereni e a poco varrà la conquista della Coppa Italia contro l’Atalanta per salvare una stagione che, al momento, ha del disastroso.