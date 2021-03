Retroscena clamoroso sul futuro di Erling Haaland che arriva dall’Inghilterra: Juventus gelata

L’oggetto del desiderio di mezza Europa si chiama Erling Haaland. Il classe 2000 norvegese ha stravolto le gerarchie dei centravanti, abbattendo un record dopo l’altro a soli 20 anni. I suoi numeri in Bundesliga recitano 21 gol in 21 partite. Un dato che lascia a bocca aperta e che già basterebbe a descrivere l’immenso talento di questo ragazzo che ha una media di un gol a partita. In realtà non è questo, però, il dato più rilevante: ancora più impressionante e fuori da ogni logica è il suo andamento in Champions League dove ha realizzato 10 reti in appena 6 partite che sommato ai 10 dell’anno scorso fanno 20 in 12 gare.

Numeri di questo peso specifico hanno portato Haaland ad essere l’attaccante più ambito dai top club europei. Il Borussia Dortmund è assalito dalle numerose pretendenti che vogliono accaparrarsi il talento cristallino della Norvegia. In Italia la Juventus è la prima candidata, ma fa fatica a competere a livello economico con le grandi potenze europee, due su tutte Real Madrid e Manchester City, due big che devono rimpiazzare i loro centravanti storici.

Calciomercato Juventus, accordo in segreto tra City ed Haaland

Manchester City have agreement in place with @ErlingHaaland. The deal was agreed last week. The information has come from our source at @ManCity #MCFC. — indykaila News (@indykaila) March 22, 2021

Il club spagnolo cerca l’erede di Karim Benzema che, però, sembra non aver intenzione di scendere dal trono e continua a sfornare un gol dopo l’altro. Il Manchester City deve rimpiazzare l’ormai certa partenza di Sergio Aguero. Pep Guardiola spinge per Romelu Lukaku ma il sogno rimane Haaland. E’ arrivata, però, una notizia clamorosa riguardo il futuro dell’attaccante del Dortmund: secondo l’insider britannico ‘Indikaila News’, il club inglese avrebbe raggiunto un accordo in segreto con l’attaccante ex Salisburgo.

Si parla di un accordo ultimato la scorsa settimana, proveniente da una fonte interna al club di Manchester. Una notizia che taglierebbe fuori tutte le pretendenti, tra cui la Juventus che, sulla base delle decisioni che prenderà Cristiano Ronaldo sul proprio futuro, dovrà andare in missione per un grande attaccante. Un centravanti del calibro di Haaland, però, appare un sogno più che un obiettivo realizzabile, soprattutto per i budget che hanno a disposizione le altre società. Il bomber dei record si avvicina alla corte di Guardiola.