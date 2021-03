Arriva la smentita sull’accordo tra Wijnaldum e il Barcellona: Juventus e Inter potrebbero approfittarne in sede di calciomercato

Juventus e Inter stanno vivendo due percorsi totalmente differenti. I nerazzurri sono stati inarrestabili nell’ultimo periodo in campionato, fermati solo dal Covid-19. Le positività al coronavirus di Stefan de Vrij, Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio e Vecino, hanno costretto la ‘Beneamata’ a saltare il match in programma lo scorso sabato sera contro il Sassuolo. Cammino interrotto, quindi, ma la piena fiducia riguardante il raggiungimento dell’obiettivo scudetto rimane viva più che mai. I bianconeri, dal canto loro, continuano invece ad accumulare passi falsi. Eliminati nuovamente dalla Champions League, gli uomini di Pirlo hanno perso sorprendente anche contro il Benevento e ora il rischio di non portare a casa alcun trofeo in questa stagione è non poco rilevante. Le due società, nel frattempo, continuano a guardarsi attorno in sede di calciomercato e arrivano importanti novità a proposito di un noto centrocampista.

Calciomercato Juventus e Inter, smentito accordo Wijnaldum-Barcellona

Migliorare l’Inter non sarà affatto semplice. I nerazzurri appaiono forti in tutti i reparti e possono vantare l’utilizzo di giocatori di elevatissimo spessore. Discorso opposto, invece, per la Juventus, che avrà probabilmente bisogno di numerosi rilevanti interventi nella propria rosa. Entrambe le società, inoltre, monitorano la situazione legata al profilo di un grande centrocampista della Premier League.

Il giocatore in questione è Georginio Wijnaldum, mezz’ala in forza al Liverpool. L’olandese è in scadenza di contratto a giugno 2021 e pare sia indirizzato verso un mancato rinnovo con i ‘Reds’. Voci dall’estero raccontavano di un accordo già esistente tra il classe ’90 e il Barcellona, allenato dal connazionale Koeman.

Secondo quanto rivelato da ‘Liverpool Echo’, però, il 30enne non avrebbe ancora comunicato le sue intenzioni per il futuro agli inglesi e il club non sarebbe a conoscenza di alcun accordo con gli spagnoli. Non c’è ancora nessuna certezza, quindi, riguardo al destino dell’ex Newcastle. Come sottolineato da ‘Fichajes.com’, poi, tra le compagini europee interessate ci sarebbero anche Inter e Juventus. Le due big italiane starebbero sondando il terreno approfittando dell’intesa smentita. Ma il Liverpool non molla e farà di tutto per cercare di proseguire il rapporto con un calciatore molto importante per Klopp.