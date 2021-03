La Juventus potrebbe subire l’assalto a uno dei suoi talenti sul calciomercato nei prossimi mesi. Di seguito tutte le ultime novità e lo scenario relativo il rinnovo di contratto

La Juventus non sta vivendo un momento particolarmente semplice della sua stagione. I bianconeri, infatti, si allontanano dall’obiettivo scudetto dopo la brutta sconfitta subita in casa contro il Benevento. Un KO duro da digerire per i tifosi bianconeri e la società, che potrebbe intervenire in maniera massiva sulla rosa a fine stagione per aprire un nuovo ciclo. In tal senso, la Vecchia Signora potrebbe puntare su diversi giovani di prospettiva da lanciare agli ordini di Andrea Pirlo.

Il profilo di Radu Dragusin potrebbe rivelarsi particolarmente utile. Il difensore, infatti, ha mostrato le sue qualità negli ultimi mesi, mettendosi in evidenza talvolta anche in prima squadra. La sua situazione contrattuale, però, è in bilico. Il centrale è, infatti, in scadenza a giugno del 2021 e non ha ancora rinnovato il contratto. Una situazione che sembra attrarre diversi club sul calciatore: di seguito le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Dragusin: ipotesi Crystal Palace e rinnovo

Secondo quanto riporta il ‘Sun’, infatti, il Crystal Palace sarebbe pronto all’affondo per il giovane difensore. Il club inglese vuole portarlo in Premier League a parametro zero. Il club sembra avere intenzione di ringiovanire la squadra con talenti di grande prospettiva. La società, infatti, ha messo gli occhi anche su Conor Gallagher.

La Juventus dovrà, dunque, difendersi dall’affondo del club inglese, ma in ogni caso sembra ormai vicinissima la svolta per il rinnovo di contratto. Come riporta Calciomercato.it, infatti, la Vecchia Signora ha già posto le basi per blindare il suo gioiello. Un nuovo incontro potrebbe avvenire già in questa settimana per chiudere l’accordo e rinnovare con il club bianconero. Per il giovane difensore pare essere pronto un contratto quadriennale. Una svolta che spazzerebbe via, quindi, i diversi club europei in lizza per il difensore. Con buona pace del Crystal Palace, la strada pare essere tracciata per il futuro di Dragusin e dovrebbe portarlo a restare in bianconero.