Calciomercato Juventus, Real Madrid su Ronaldo | Si tenta il maxi scambio

La Juventus deve fare i conti con il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione: occhio alla pista in Spagna

La Juventus fa i conti con i postumi della brutta sconfitta in campionato contro il Benevento. I bianconeri avevano bisogno di punti decisivi nella corsa scudetto e invece sono inciampati in una brutta sconfitta che potrebbe ridimensionare le ambizioni dei bianconeri in campionato e in generale dare un senso diverso alla stagione, considerando anche l’eliminazione in Champions League per mano del Porto.

Intanto, non si placano i rumors circa il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese non è riuscito a incidere nella partita di ieri e da diverse settimane è accostato a un possibile addio alla Juventus. In particolare, il Real Madrid sembra intenzionato all’affondo per il bomber ex Manchester United. Un clamoroso ritorno che potrebbe scuotere totalmente il calciomercato internazionale e di cui ormai da diversi giorni si parla incessantemente in Spagna. Pur di arrivare all’attaccante portoghese, il Real potrebbe mettere sul piatto un paio di calciatori decisamente interessanti. Di seguito le prospettive e il possibile scenario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tutti in discussione | Anche i dirigenti a rischio!

Calciomercato Juventus, lo scenario per il futuro di Ronaldo: doppio nome

La permanenza del campione portoghese pare sempre più in bilico e il Real Madrid rappresenta una destinazione credibile per l’attaccante. I Blancos, però, non avrebbero intenzione, anche alla luce delle recenti ristrettezze economiche di sostenere un elevato esborso economico per arrivare all’attaccante.

Per questo, vorrebbero inserire nella trattativa due nomi che non sono riusciti a decollare in questa stagione con i Blancos. Stiamo parlando di Isco e Eder Militao. Entrambi sono stati accostati alla Juventus in diverse occasioni e potrebbero essere profili interessanti per innalzare il livello della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Il costo complessivo di Ronaldo si aggira attorno ai 50 milioni di euro per il solo cartellino. Questa cifra potrebbe essere ammortizzata dall’inserimento di Isco e Militao nella trattativa. Il trequartista vale, infatti, circa 20 milioni di euro, mentre il costo del difensore si aggira sui 30 milioni. Un maxi scambio che potrebbe far comodo ad entrambi i club.