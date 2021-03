Fra i problemi fisici e la prestazione horror in occasione della partita di ieri, Arthur, centrocampista centrale della Juventus di Andrea Pirlo, potrebbe lasciare la Vecchia Signora già nella prossima finestra estiva di calciomercato. I bianconeri potrebbero offrirlo in sede di scambio: le ultime sui trasferimenti dei top club di Serie A



La stagione della Juventus finora non è delle più positive. I bianconeri infatti, ieri contro il Benevento di Filippo Inzaghi, hanno rimediato una cocente sconfitta sigillata dalla rete del bomber argentino Adolfo Gaich. Un’annata decisamente storta per Pirlo e la sua squadra che, con il crollo allao Stadium, sono costretti a salutare i sogni scudetto salvo clamorose sorprese nel prossimo futuro.

Il peggiore in campo in assoluto della squadra di Pirlo è stato senza dubbio Arthur, centrocampista brasiliano arrivato in bianconero nell’ultima finestra estiva di calciomercato in uno scambio con Miralem Pjanic. L’ex stella del Gremio è infatti il principale colpevole della rete del Benevento nata da un suo passaggio sbagliato al limite dell’area di rigore. Un errore imperdonabile che potrebbe portare la dirigenza della Juventus a riflettere su una sua cessione la prossima estate.

Calciomercato Juventus, addio Arthur | Tentativo di scambio

Ecco che la nuova idea della Juventus ha un nome ed un cognome: Leandro Paredes. Il mediano argentino di proprietà del PSG potrebbe essere il giusto rinforzo per portare qualità e quantità nei motori del centrocampo bianconero. L’ex Roma ha un contratto in scadenza nel 2023 ed una valutazione intorno ai 35 milioni di euro.

La Juventus, facendo leva sull’interesse che Leonardo in passato ha dimostrato per Arthur, potrebbe proprio mettere sul piatto l’ex Barcellona che, in bianconero, è arrivato per una cifra di valutazione che si aggira addirittura attorno agli 82 milioni di euro, bonus compresi. Numeri da capogiro soprattutto per quello che finora è stato il rendimento di Arthur, con appena un gol messo a segno in Serie A in 16 gettoni collezionati.