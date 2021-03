Calciomercato, annuncio sul futuro di Messi | “Ecco dove giocherà!”

Il futuro di Lionel Messi è sempre incerto. Il campione argentino del Barcellona potrebbe dire alla compagine blaugrana

Una lunga carriera ricca di successi. Partito dall’Argentina da giovanissimo, Lionel Messi ha trovato a Barcellona la sua seconda casa. La città catalana l’ha accolto fin da bambino con i numerosi problemi a causa dell’ormone della crescita: tante le cure effettuate prima di diventare il numero uno al mondo. Ha lasciato la sua patria nel 2000 per cullare il sogno dell’Europa: un percorso ricco di difficoltà per arrivare ad essere uno dei migliori calciatori di sempre della storia del calcio.

Calciomercato, l’annuncio di Burgos su Messi

Da pochi giorni è diventato allenatore del Newell’s Old Boys l’ex vice di Simeone all’Atletico Madrid, “El Mono” Burgos, che ha svelato il possibile futuro di Messi quando scadrà il suo contratto nel giugno 2021: “Se Maradona ha giocato qui, anche Leo potrebbe giocare in Primera Division al Newell’s. Speriamo sia a breve”.

Lo stesso allenatore argentino, che lo conosce molto bene, ha rivelato: “Credo in lui, penso possa dare ancora tanto. Non lascerà subito il Barcellona perché è casa sua come lo è anche Newell’s. Credo che ad un certo punto della sua vita passerà di qui “. Il futuro della Pulce è sempre molto discusso con tanti accostamenti anche al Manchester City di Pep Guardiola e all’Inter. Proprio Messi è cresciuto nel settore giovanile della squadra argentina prima di volare a Barcellona: quando è scomparso Diego Armando Maradona, lo stesso campione argentino ha indossato la maglia del club sudamericano visto il suo forte legame.

Il suo futuro resta ancora in bilico. Dopo il cambio di proprietà il Barcellona è tornato a volare con risultati importanti in Liga sognando così la vittoria della Liga. Messi si trova in uno stato di forma importante per il tour de force finale per competere con l’Atletico Madrid e Real.