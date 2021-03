Lautaro Martinez chiama all’Inter il suo grande amico del Manchester City, Juventus e Barcellona ‘beffate’

L’avventura di Sergio Aguero al Manchester City sta per concludersi. Dopo dieci anni in Inghilterra, per l’argentino, è arrivato il momento di cambiare aria. Sono tante le pretendenti per il Kun, libero a parametro zero dalla prossima finestra di calciomercato. Tra tutte, ci sono anche l’Inter e la Juventus. Grazie all’assist del suo compagno all’Albiceleste, i nerazzurri potrebbero spuntarla sugli eterni rivali.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez chiama Aguero | Juventus ‘battuta’

Lautaro Martinez è ormai diventato un interista a tutti gli effetti. Dopo le sirene della scorsa estate, che lo volevano lontano da Milano e vicino al Barcellona, l’attaccante argentino ha quasi firmato l’accordo di rinnovo con la dirigenza, e adesso pensa in grande con la sua squadra, sempre più prima in classifica, nonostante lo stop dell’Ats per la partita contro il Sassuolo, dovuta ai quattro positivi in rosa.

Pensa talmente in grande che, secondo quanto rivelano da ‘donbalon.com’, avrebbe chiamato nella città meneghina il suo amico Sergio Aguero. Un contratto in scadenza a giugno con il Manchester City, l’altro attaccante dell’Albiceleste è pronto a salutare per sempre il club inglese. Alla porta ci sarebbero anche Juventus, la più in svantaggio, e il Barcellona.

Ed effettivamente, qualche dubbio, al Kun, potrebbe anche venire. Se da una parte ha ‘Lauti’ che lo spinge all’Inter, dall’altra invece potrebbe ritrovare Lionel Messi, il cui futuro con i blaugrana, però, rimane un grande punto interrogativo.

L’obiettivo, in ogni caso, di Aguero è quello di poter finalmente riuscire a vincere una Champions League – sempre che non riesca già quest’anno con i Citizens, ovviamente -, e giocare nel terzetto con il suo amico e Romelu Lukaku potrebbe essere una motivazione abbastanza forte per giungere a Milano. A questo si deve aggiungere anche che il contratto a cui hanno pensato dall’Inter sembra essere molto più invitante rispetto a quello proposto dal club del neopresidente Laporta: il Barcellona, infatti, non è una novità che non navighi in buone acque finanziarie.

Gli assist ci sono, ora bisogna solo vedere con chi insaccherà la palla l’anno prossimo.