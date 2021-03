Nuova squalifica in casa Roma: il calciatore si è fatto ammonire e non ci sarà nella sfida di settimana prossima contro il Sassuolo

Si sta giocando in questi minuti l’incontro tra Roma e Napoli, valevole per la 28esima giornata di Serie A. La sfida è sicuramente importante perché ci sono in palio punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Arrivano intanto notizie poco confortanti per la Roma: al 26′ è stato ammonito Ibanez che era diffidato, dunque salterà per squalifica la sfida di sabato prossimo contro il Sassuolo.