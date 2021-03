Le dichiarazioni di Pirlo in conferenza stampa accendono il dibattito pubblico: dure critiche sui social all’allenatore della Juventus

Il duello a distanza tra Inter e Juventus va in scena in campo e prosegue fuori. La 28^ giornata di Serie A si è aperta con il rinvio del match dei nerazzurri contro il Sassuolo a causa della positività al Coronavirus di quattro giocatori di Conte. La notizia è stata accolta con sorpresa da alcuni addetti ai lavori, tra questi mister Pirlo, le cui dichiarazioni in conferenza stampa hanno dato materiale di discussione.

Juventus, l’espressione sotto accusa di Pirlo

L’allenatore della Juventus – intervenuto in sala stampa alla vigilia del match con il Benevento – ha definito “fortunati” i nerazzurri. I giocatori positivi non permetteranno infatti a nessun membro della squadra di rispondere alla chiamata delle Nazionali, permettendo così a Conte di avere il gruppo al completo durante la sosta, senza rischio d’infortuni in giro per il mondo.

L’espressione non è piaciuta a tanti, tra i quali anche Fabio Ravezzani: il giornalista – su Twitter – ha sottolineato: “Definire fortunata l’Inter per il rinvio causato dal Covid è operazione di pessimo gusto. Chiunque lo dica, a maggior ragione se è un avversario”, ha detto, aggiungendo: “Di fronte a questi eventi bisogna solo tacere e accettare le decisioni delle autorità. Troppo dolore, troppi drammi, per specularci“.

Il commento di Ziliani alle parole di Pirlo

Al pensiero del giornalista ha fatto eco il collega Paolo Ziliani: “È in libreria: “La fortuna del vinaio”, un saggio sulla fortuna nel calcio scritto dal maestro Andrea Pirlo” – ironizza con sagacia, aggiungendo: “Nel primo capitolo: la fortuna dei quattro giocatori positivi al Coronavirus piovuta sul capo dell’Inter nel magic moment del campionato. In alto i calici. Amen“.

L’allenatore della Juventus avrà modo di fare chiarezza sulla vicenda che ha scatenato i commenti più disparati sui social e tornare a pensare esclusivamente alle vicende di campo.