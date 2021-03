Un gol di Gaich ha regalato tre punti d’oro al Benevento con la vittoria da urlo in casa della Juventus: il retroscena sull’attaccante argentino

Tre punti preziosi in casa della Juventus: vittoria importantissima per il Benevento grazie al gol del giovane attaccante argentino, Adolfo Gaich, arrivato in Campania nella sessione invernale di calciomercato. Finora sono arrivate due reti in cinque presenze in Serie A per l’ex San Lorenzo, che non è sbocciato del tutto con la maglia del CSKA Mosca, che l’ha ceduto proprio in prestito al club italiano.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, affare in chiusura | C’è lo sconto!

Calciomercato Milan e Inter, il retroscena su Gaich

E così ai microfoni di CMIT TV è intervenuto Angelo Cristofoletti, intermediario dell’affare del Benevento, che ha spiegato tutti i dettagli dell’operazione della società di Vigorito : “Abbiamo lavorato con gli agenti Matias Favano, Pablo Caro e Fabian Bustos. Non sarebbe giunto qui se non fosse stato per il loro lavoro”. Poi il retroscena interessante di calciomercato: “Sulle sue tracce c’erano tanti club interessati già nella scorsa estate, ma non sono stati trovati accordi. E così, dopo la grande offerta del Cska Mosca, è volato in Russia: non poteva dire di no”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, stangata per Maldini | Rottura del crociato per l’esterno

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Juventus esclusa definitivamente | Sta per firmare

Lo stesso Cristofoletti successivamente ha rivelato: “Non ricordo perfettamente se ci siano stati contatti con il Napoli, ma posso dire che è stato monitorato con le big d’Italia”. Sulle sue tracce ci sarebbero state anche Inter e Milan con il giocatore argentino che è stato offerto ai due top club d’Europa prima che andasse in Russia al Cska Mosca.

Classe 1999, Gaich è pronto a conquistare tutti in Serie A con il Benevento pronto anche ad acquistarlo a titolo definitivo con un’operazione completa con il club russo.