La Roma punta forte su Massimiliano Allegri: l’ex Juventus blocca il top player che è richiesto dai bianconeri

La Roma vuole regalare un grande bomber ai propri tifosi. Questa sembra essere la priorità dei Friedkin per dare nuovo entusiasmo alla piazza e per sopperire alla possibile cessione di Edin Dzeko. Sondaggi per bomber di livello assoluto come Aguero e Icardi, ma anche per centravanti più giovani ed emergenti. Non solo l’attaccante, nei piani della Roma c’è sempre la questione allenatore.

Il futuro di Paulo Fonseca sembra non essere nella Capitale. La società giallorossa sta sondando il terreno per nuovi profili e in cima alla lista, ormai da tempo, c’è Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è ambito da molti club europei: in Premier League l’Arsenal è la squadra più interessata, in Spagna girano sempre voci su un suo possibile approdo al Real Madrid. In Italia la Roma è la prima candidata.

Calciomercato Roma, Allegri blocca Zaniolo | La Juve in pressing

Massimiliano Allegri, qualora decidesse di accettare di sedere sulla panchina della Roma vorrebbe la garanzia di avere Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista ex Inter, nonostante i gravi infortuni che ne stanno rallentando la fioritura calcistica, è richiesto e corteggiato da molte squadre in particolare dalla Juventus. I giallorossi, nonostante non se lo siano goduti a pieno, sarebbero disposti a cederlo ai bianconeri per una cifra che oscilla tra i 40-50 milioni di euro.

L’eventuale cessione del centrocampista della Nazionale potrebbe non far felice Allegri che vede in Zaniolo uno dei possibili pezzi forti della sua nuova squadra. La Roma dovrà decidere se accettare l’eventuale offerta della Juventus e cedere alla tentazione o se trattenerlo e puntare tutto su Allegri.