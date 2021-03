Manca ancora tanto alla riapertura del calciomercato estivo ma le big italiane stanno già sondando il terreno per il top player: ritorno in Serie A possibile

Un duello a distanza per tentare di restare in scia all’Inter. Destini comuni quelli di Juventus e Milan che rischiano di chiudere la stagione senza particolari successi sul campo. In tal senso, in ottica calciomercato, i due club italiani valutano il ritorno del top player: la cessione appare ormai inevitabile.

Calciomercato Juventus e Milan, big in vendita: può tornare

Secondo quanto riporta ‘Todofichajes.com’, il Psg avrebbe già deciso la strategia di mercato per potenziare l’attacco. Non rientrerebbe nel futuro della squadra parigina Mauro Icardi, acquistato per circa 50 milioni l’anno scorso e offuscato da Kean. L’obiettivo dei parigini è puntare forte sull’ex Juventus ma non solo: attraverso la cessione di Icardi, reinvestire quanto guadagnato per il grande sogno chiamato Leo Messi.

Con la ‘Pulga’ argentina sotto la Tour Eiffel, il destino di Icardi sarebbe inevitabile. Accostato anche alla Roma nello scorso mercato invernale, ad essere favorite nella corsa a Maurito resterebbero Milan e Juventus. Con Ibrahimovic e Ronaldo che potrebbero cambiare aria a fine stagione, rossoneri e bianconeri sono alla ricerca di un bomber di spessore per la prossima annata.

Ecco che Icardi rappresenterebbe la soluzione ideale: il ritorno in Italia dell’ex capitano dell’Inter può prendere corpo nei prossimi mesi.