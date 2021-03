Il Napoli potrebbe dire addio a Gattuso in sede di calciomercato e riabbracciare Sarri: arriva un annuncio a questo proposito

Il Napoli ha vissuto una stagione, fino a questo momento, senza dubbio travagliata. L’ obiettivo della squadra è rappresentato dal ritorno in Champions League. Gli uomini di Gattuso sono, attualmente, quinti a quota 55 punti dopo 26 giornate disputate. La distanza dall’Atalanta quarta è di 5 punti, ma bisognerà vedere come finirà il big match contro la Roma in programma alle 20:45. Da considerare, poi, che gli azzurri dovranno anche recuperare la partita con la Juventus il prossimo 4 aprile. Le possibilità di raggiungere il proprio traguardo stagionale sono ancora considerevoli, ma il gruppo ha dimostrato di vivere di alti e bassi in questa annata. Il tecnico, inoltre, non gode più di un rapporto idilliaco con la società e il suo addio sembra sempre più probabile. Arriva, nel frattempo, un clamoroso annuncio per quanto riguarda il sostituto.

Calciomercato Napoli, annuncio clamoroso per il sostituto di Gattuso

L’atmosfera in casa Napoli non è, quindi, delle migliori. L’addio dell’ex Milan sembra ormai cosa certa visto il rapporto rotto con De Laurentiis e i diversi risultati deludenti in questa stagione. L’obiettivo Champions League è certamente ancora alla portata, ma la società si è già mossa da tempo per sondare il terreno in sede di calciomercato alla ricerca di possibili sostituti.

A questo proposito arriva un annuncio shock da parte di Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di ‘Canale 8’: “Sarri sarà del Napoli quasi sicuramente, diciamo al 90%, ma non è quello di una volta. L’esperienza alla Juventus lo ha cambiato: ora finalmente si adatta ai calciatori che ha a disposizione”. Queste le parole del procuratore, che rilancia un clamoroso ritorno del tecnico toscano sulla panchina campana.

Sarri riuscì a svolgere un lavoro incredibile nei tre anni passati al Napoli, lasciando un’impronta indelebile. Il popolo azzurro, però, potrebbe non essere entusiasta di fronte a questa ipotesi, non avendo minimamente gradito la scelta dell’ex Empoli di approdare ai rivali piemontesi. L’allenatore è, attualmente, libero dopo l’ultimo esperienza proprio ai bianconeri. Situazione da monitorare.