Il Napoli e Rino Gattuso sono ormai vicini al divorzio. A fine stagione il tecnico calabrese potrebbe approdare in un altro club di Serie A

Il Napoli scende in campo questa sera all’Olimpico contro la Roma per quella che rappresenta il match di cartello di questa giornata di Serie A. Il club partenopeo sta risalendo la china anche se fuori dal campo non mancano i malumori. Il rapporto tra Rino Gattuso e De Laurentiis è ormai appeso a un filo e sono ormai vane le speranze di un risanamento.

A fine stagione, salvo clamorosi colpi di scena, i destini di Gattuso e del Napoli si separeranno, a prescindere dalla qualificazione o meno in Champions League degli azzurri. Il tecnico calabrese è in scadenza di contratto e quindi libero di accasarsi a qualsiasi squadra a giugno. Gli estimatori non mancano, un club in particolare.

Calciomercato Napoli, la Lazio pensa a Gattuso se non rinnova Inzaghi

Si tratta della Lazio che deve ancora risolvere la questione legata al rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico bianco celeste è ambito ma non ha mai espresso la volontà di lasciare Roma. Ciò nonostante, però, il rinnovo tarda ad arrivare. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare si guardano intorno e Gattuso è stato individuato come uno dei primi potenziali sostituti, probabilmente il primo in cima alla lista.

Gattuso potrebbe accettare l’eventuale proposta della Lazio, una piazza che alimenterebbe in lui nuove motivazioni, quelle che sembra aver un po perso a Napoli, a causa delle incomprensioni con la società. L’eventuale arrivo di Gattuso a Roma dipende dal rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico ex Milan potrebbe convincere Nikola Maksimovic a seguirlo. Anche il difensore ex Torino è in scadenza con il Napoli e difficilmente rinnoverà. Per la Lazio si tratterebbe di un’operazione a costo zero che rinforzerebbe il reparto difensivo.