Calciomercato Milan, maxi scambio per Vlahovic | Cifre e dettagli

Il Milan potrebbe implementare l’attacco con un giovane di grande qualità sul calciomercato. Attenzione al possibile scambio in Serie A: i dettagli

Il Milan è entrata in una fase decisiva della sua stagione e non può più permettersi passi falsi se vuole restare in corsa per lo scudetto. I rossoneri, allo stesso tempo, ragionano sul possibile futuro sul calciomercato e potrebbero decidere di rinforzare in maniera significativa l’attacco con un talento di assoluto livello e che sta dimostrando tutte le sue qualità in Serie A. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina che sta esplodendo in maglia viola. Potrebbe rappresentare un profilo di assoluto livello anche per l’attacco rossonero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, stangata per Maldini | Rottura del crociato per l’esterno

Calciomercato Milan, occhio alla pista Vlahovic: pronto il maxi scambio

In attacco va sciolta la situazione relativa il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma a prescindere dalla permanenza dello svedese che comunque pare probabile, il nome di Vlahovic andrà tenuto in grande considerazione la prossima estate. La punta potrebbe arrivare in rossonero nell’ambito di un maxi scambio con la Fiorentina. La sua valutazione è di circa 30 milioni di euro e potrebbe essere colmata tramite l’inserimento nella trattativa di Gabbia e Conti. Il giovane difensore classe 1999 potrebbe essere valutato sui 20 milioni di euro, mentre il terzino, di rientro dal prestito, sui 10 milioni. Vedremo se l’affare decollerà a queste condizioni.