Il Milan si fionda sull’attaccante e pesca in Germania: asta per il giovane centravanti della Bundesliga

Il Milan continua a programmare le strategie di mercato in vista della prossima stagione. Sono tante le operazioni da portare a termine, in primis il riscatto di Tomori, considerato dalla società il futuro della difesa milanista. Anche a centrocampo serviranno degli innesti di qualità, soprattutto se arriverà l’accesso alla Champions League. Il reparto, però, su cui il Milan sta lavorando di più è l’attacco. In particolare bisognerà capire il futuro di Ibrahimovic, ma la società sta già cercando un sostituto.

Il Milan cerca attaccanti giovani che possano ringiovanire ulteriormente la rosa e garantire un progetto a lungo termine. Tra i nomi che il club sta seguendo uno dei primi in cima alla lista è Sasa Kalajdzic, attaccante austriaco classe ’97 dello Stoccarda. Il giovane centravanti sta attirando l’attenzione con le sue prestazioni: 13 gol in 25 partite di Bundesliga.

Calciomercato Milan, duello con la Roma per Kalajdzic

Anche il Lipsia è sulle tracce di Kalajdzic, così come diversi top club di Premier League, ma non solo. In Italia oltre l’apprezzamento del Milan c’è anche l’interesse della Roma: i Friedkin vogliono regalare alla piazza giallorossa un grande bomber, soprattutto nell’eventualità in cui parta Edin Dzeko. Tiago Pinto segue anche grandi goleador ma non distoglie lo sguardo da quelli più emergenti e l’austriaco è uno di questi.

Lo Stoccarda potrebbe privarsi del suo attaccante per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il Milan è tra le prime candidate, ma potrebbe subire la forte pressione della Roma. Presto potrebbe crearsi una vera e propria asta per Kalajdzic e la spunterà chi riuscirà ad arrivare prima.