La Juventus resta a caccia di un rinforzo di spessore per l’attacco di Andrea Pirlo: spunta un nuovo top club, il talento ha deciso

La rincorsa al vertice da un lato, con il pensiero fisso in casa Juventus già al prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero non smette di pensare ad almeno un colpo di spessore per il reparto avanzato: novità importanti in arrivo per il futuro di Memphis Depay.

Calciomercato Juventus, svolta Depay: la preferenza dell’olandese

Memphis Depay rimane una delle occasioni più ghiotte per la prossima estate di mercato. L’olandese, che saluterà a zero il Lione, è da tempo sul taccuino della Juventus. Depay è monitorato anche dall’Inter, mentre stando a quanto riportato da ‘Le10sport’, l’ultima ad inserirsi nella corsa all’attaccante 27enne è il Psg.

Leonardo starebbe pensando a Depay, provando a sondare il terreno per la punta a segno 15 volte, con 9 assist vincenti, in 30 presenze stagionali con la maglia del Lione. Secondo il quotidiano francese, però, il giocatore si sarebbe ormai deciso a trasferirsi a Barcellona.

Il connazionale Koeman ha seguito a lungo nell’estate 2020 l’ex attaccante del Psv ed è pronto a tornare alla carica. Depay vuole il Barcellona: Juventus, Psg ed Inter a rischio beffa.