Conte potrebbe dire addio all’Inter in sede di calciomercato: possibile sostituto da una big di Serie A per la prossima stagione

L’Inter sta vivendo una grande stagione. Solo il Covid-19 è riuscito a fermare la corsa inarrestabile dei nerazzurri dell’ultimo periodo in Serie A. La squadra ha saltato la partita di ieri sera contro il Sassuolo ed è rimasta a quota 65 punti in 27 giornate di campionato. Ciò non sembra comunque che possa creare problemi al percorso della ‘Beneamata’, considerando anche la sconfitta rimediata dalla Juventus, diretta concorrente per lo scudetto, in casa contro il Benevento. Il momento più che positivo non dà, però, certezze sulla permanenza di Conte il prossimo anno in sede di calciomercato. Il tecnico, infatti, non gode di un rapporto idilliaco con la società e potrebbe arrivare un rilevante nome della massima serie al suo posto.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, assalto dalla Premier | Maxi scambio e Juve beffata

Calciomercato Inter, Conte può salutare: occhio a Inzaghi

L’Inter è la grande favorita di questa stagione per la vittoria dello scudetto. I risultati raccolti dai nerazzurri fanno pensare che saranno loro ad interrompere l’egemonia della Juventus dello scorso decennio. Nonostante ciò, il tecnico Conte potrebbe dire addio a fine anno, a prescindere dalla conquista o meno del principale trofeo nazionale.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, Juventus esclusa definitivamente | Sta per firmare

Il rapporto tra l’ex ‘Vecchia Signora’ e la società, infatti, si è incrinato dopo alcune dichiarazioni ed incomprensioni. Se il salentino decidesse di abbandonare la nave in anticipo, il sostituto potrebbe essere Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza a giugno 2021, ed è possibile approfitti dell’eventuale saluto in casa Inter per proporsi ai milanesi. Sarebbe senza dubbio una fantastica occasione per il 44enne al fine di raggiungere il salto di qualità nella sua carriera, dopo diversi anni ottimi nei biancocelesti. Situazione da tenere d’occhio.