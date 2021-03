La Juventus sta già lavorando alle prossime operazioni di calciomercato: trattativa vicina alla chiusura, accordo ad un passo

Il match con il Benevento sullo sfondo ma la Juventus è già fortemente proiettata al prossimo calciomercato estivo. In tal senso, la dirigenza bianconera si sta già muovendo per definire le prossime operazioni sia in entrata che in uscita. In tal senso, è vicinissima la cessione a titolo definitivo di Mattia De Sciglio.

Calciomercato Juventus, futuro De Sciglio: addio a titolo definitivo

23 presenze e 2 assist all’attivo in stagione per Mattia De Sciglio con la maglia del Lione. Il terzino, in prestito dalla Juventus, ha più volte espresso la volontà di restare in Francia. Ecco che tra la Juventus ed il club transalpino sarebbe vicinissimo l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo del 28enne scuola Milan.

Il club di Aulas offre 4-5 milioni per puntare, anche nelle prossime stagioni, su De Sciglio. Una cessione con lo sconto per la Juventus che, evidentemente, guarda altro per rinforzare le corsie esterne di difese. De Sciglio dunque salvo clamorosi colpi di scena diventerà un giocatore del Lione, a tutti gli effetti e a titolo definitivo.

Paratici dunque al lavoro per la cessione del classe ’92: De Sciglio è vicinissimo alla permanenza in Ligue 1.