Ci sono ancora tanti dubbi riguardo il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky: ecco le sue dichiarazioni

Sono passati ormai quasi due anni da quando Massimiliano Allegri e la Juventus si sono separati e tutt’oggi il tecnico livornese non ha ancora trovato una nuova squadra da cui ripartire. L’ex Milan si è preso prima un anno sabbatico e ora è in attesa di una chiamata importante per potersi rimettere in gioco e sembra avvicinarsi sempre di più il momento del suo ritorno ufficiale, che potrebbe avvenire la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Benevento, parla Paratici: “Prova non all’altezza” | Annunci su Ronaldo e Pirlo

Ci sono diverse opzioni in bilico sia in Italia che all’estero. Per quanto riguarda la Serie A, sulle sue tracce resta la Roma, che potrebbe tentare l’assalto in caso di addio con Fonseca. C’è però anche il Napoli visto che il futuro di Rino Gattuso è in bilico e ieri l’amico di Allegri, Galeone, ha dichiarato che un suo passaggio agli azzurri non è impossibile. C’è anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juventus visto il flop dei suoi successori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus esclusa definitivamente | Sta per firmare

Calciomercato, futuro di Allegri: le sue dichiarazioni

C’è anche l’idea estera per il futuro di Massimiliano Allegri con Arsenal, Tottenham e Manchester United che potrebbero pensarci. Il suo nome resta in ballo anche per il Real Madrid per il post Zidane. Allegri è stato ospite quest’oggi ai microfoni di Sky Sport e ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole: “Non so ancora niente. È normale che mi hanno chiamato ultimamente, spero di rientrare e voglio farlo a giugno perché mi diverto e mi manca godere delle festa che fanno i miei calciatori”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare in chiusura | C’è lo sconto!