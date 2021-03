La Juventus domani affronta il Benevento, e il tecnico Andrea Pirlo parla nella consueta conferenza stampa: frecciatina all’Inter

Partita molto importante quella di domani per la Juventus. Infatti i bianconeri affronteranno il Benevento, cercando una vittoria che potrebbe permettere di accorciare le distanze dall’Inter capolista, arrivando a meno sette a pari partite giocate.

Oggi, come di consueto, Andrea Pirlo ha svolto la conferenza stampa prepartita, non risparmiando una frecciatina proprio ai nerazzurri in merito al rinvio della partita contro il Sassuolo. Il tecnico bianconero ha infatti affermato: “Abbiamo accettato la decisione. Noi, come altre squadre, abbiamo giocato anche con dei calciatori malati, ma in questo caso sono state fatte cose differenti rispetto ad altri. In un certo senso l’Inter è stata fortunata, visto che avranno l’opportunità di lavorare con i calciatori senza mandarli in Nazionale”.

Juventus-Benevento, Pirlo sui tempi di recupero di Dybala: “Speriamo di recuperarlo”

Nella conferenza stampa odierna che anticipa il match di domani tra Juventus e Benevento, il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo spende qualche parola anche su Paulo Dybala, svelando le sue condizioni: “Dybala avrà due settimane per cercare di tornare in pari con la squadra, noi speriamo di recuperarlo. Ultimamente avvertiva dolore palla al piede o nei cambi di direzione. Questo sarà il primo passo per tornare”.

Dichiarazioni anche sul futuro di Cristiano Ronaldo, affermando che: “Non abbiamo ancora pensato al futuro. Ha ancora un anno di contratto e siamo ovviamente felici che giochi con noi. Ha fatto tantissimi gol quest’anno ed è indiscutibile come giocatore. Puntiamo a chiudere bene il campionato”.