Il Milan pensa a una rivoluzione in attacco per ringiovanire il reparto: spunta la nuova idea dalla Serie A, talento nel mirino

Dopo la sorpresa dei primi mesi, il Milan è calato in quest’ultimo periodo e da febbraio a oggi ha ufficialmente perso la vetta della Serie A che sembra ormai troppo distante. I rossoneri infatti hanno ora un distacco di ben nove punti dall’Inter che comanda in solitaria e sembra ormai lanciata verso la conquista dello scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, spesa in Serie A | tre colpi dalla Fiorentina

La prima metà di stagione era stata condita dal dominio del Milan che però non è riuscita a reggere il passo alla lunga e ora sembra ormai tagliata fuori dalla lotta per lo scudetto. L’obiettivo primario però resta quello di conquistare un posto in Champions League ed è sicuramente alla portata di Ibrahimovic e compagni, che attualmente occupano la seconda posizione in classifica e hanno un vantaggio di sei punti sul Napoli che è quinto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tentativo da Madrid | Proposta clamorosa

Calciomercato Milan, nel mirino spunta Scamacca per ringiovanire l’attacco

Il Milan vuole a tutti i costi ritornare nell’Europa che conta e il rendimento di questi sette mesi fa sicuramente ben sperare per il finale di stagione. La squadra non vuole perdere di vista l’obiettivo e intanto la società continua a lavorare sul futuro per studiare possibili mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato. In particolare i rossoneri starebbero pensando a nuovi colpi in attacco, vista l’età media piuttosto alta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Pioli in bilico | L’allenatore porta il bomber

Per ringiovanire il reparto, infatti, la nuova mossa della società potrebbe essere quella di puntare su Gianluca Scamacca. L’attaccante del Genoa ma in prestito dal Sassuolo ha realizzato ieri una doppietta contro il Parma ed è sicuramente un giocatore con ampi margini di crescita visto che si tratta di un classe 1999 che comunque sta dimostrando tutto il suo valore. I rossoneri potrebbero provarci mettendo sul piatto Krunic e Hauge nell’affare con il Sassuolo. Potrebbe partire dunque la lotta con la Juventus, che lo segue da ormai diverso tempo.