Il Milan prova a fare la spesa in casa Fiorentina: tre colpi del club toscano nel mirino di Paolo Maldini

La gara di domani tra Fiorentina e Milan non è soltanto una gara di vitale importanza per i rossoneri in chiave scudetto ma soprattutto Champions League, ma è anche un interessante asse di calciomercato che potrebbe regalarci sorprese da qui alla sessione estiva.

Il Milan dovrà valutare la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic e capire anche le reali condizioni del giocatore per l’eventuale prolungamento del contratto. La società nel frattempo pensa già al prossimo obiettivo in attacco e tra i nomi c’è anche quello di Dusan Vlahovic. Il serbo classe 2000 della Fiorentina sta cominciando a sfoggiare numeri e colpi da grande attaccante. Il suo ambientamento alla Serie A è stato piuttosto lento ma adesso sembra aver spiccato il volo: 12 gol in 26 partite di campionato e gli occhi delle big puntati addosso.

Calciomercato Milan, non solo Vlahovic | In lista altri due giocatori della Viola

Il Milan lo tiene d’occhio ma anche la Roma è sulle sue tracce nell’eventualità in cui Edin Dzeko lasci la Capitale a fine stagione. Il Milan, però, non ha in mente solo Vlahovic tra i giocatori della Fiorentina. Stefano Pioli spinge per altri due colpi: il primo è German Pezzella che ha avuto Pioli come allenatore proprio a Firenze. La sua valutazione è di circa 10 milioni, ma i contatti tra i due club ci sono già stati e ci sono gli elementi per portare a termine l’operazione.

L’altro nome è Sofyan Amrabat, centrocampista classe 96′ ex Hellas Verona. Il centrocampista marocchino non si sta ripetendo sui livelli della sua annata con Juric a Verona, ma rimane comunque un giovane talentuoso. La sua valutazione è scesa e la Viola per cederlo sarebbe costretta ad una minusvalenza che non intende portare avanti. Il Milan monitora la situazione.