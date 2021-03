Calciomercato Milan, addio Bennacer | Super scambio col PSG

Il Milan potrebbe perdere Ismael Bennacer: il PSG è molto interessato e Leonardo metterebbe in piedi uno scambio

Il Milan ha trovato in Ismael Bennacer un centrocampista di assoluto valore da quando è stato acquistato dall’Empoli. Maldini per assicurarsi il mediano ha sborsato oltre 16 milioni di euro e il valore è cresciuto sempre di più col passare delle partite. Le sue prestazioni sono state notate da diversi top club, e tra questi c’è anche il Paris Saint-Germain. Leonardo sembra molto interessato a Bennacer e potrebbe imbastire un super scambio per mettere le mani su di lui.

Milan, scambio col PSG per Bennacer

Il ds Leonardo vorrebbe proporre due giocatori a Paolo Maldini per Bennacer, in modo tale da abbattere totalmente le richieste del Milan. Il club rossonero valuta il centrocampista algerino sui 55 milioni di euro. Una cifra molto alta, soprattutto in un periodo così difficile dovuto al Covid-19. Il PSG metterebbe sul piatto due giocatori, ovvero Leandro Paredes -valutato 30 milioni, che sostituirebbe proprio Bennacer- e Thilo Kehrer, valutato 25 milioni. Proprio sul difensore tedesco, L’Equipe ha riferito che Leonardo ha intenzione di cederlo la prossima estate. Aveva già provato a usarlo come pedina di scambio lo scorso gennaio, ma senza successo. La cessione, ormai, sembra molto vicina.