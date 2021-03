Il Milan lavora per rinforzare la propria rosa e c’è il ritorno di fiamma per il calciatore dello United: si cerca il colpo a zero

Dopo un avvio da sogno, il Milan ha avuto un calo in Serie A che potrebbe compromettere la lotta allo scudetto. I rossoneri infatti sono stati in vetta alla classifica fino a due mesi fa, prima dei passi falsi che hanno lanciato l’Inter al primo posto con un distacco di ben nove punti dal ‘Diavolo’.

L’obiettivo dei rossonero però è stato fin dall’inizio quello della qualificazione alla prossima Champions League, che è sicuramente alla portata della compagine allenata da Stefano Pioli. Al momento infatti il Milan è ancora al secondo posto in classifica e ha un vantaggio di sei punti dalla quinta posizione: bisogna continuare così per tornare nella massima competizione europea.

Calciomercato Milan, occasione Bailly: si cerca il colpo a parametro zero

La squadra è concentrata sul campo e vuole a tutti i costi raggiungere una delle prime quattro posizioni in classifica, mentre la società continua a lavorare per programmare il futuro. I rossoneri in particolare cercano nuove occasioni sul calciomercato per provare a rinforzare la rosa e fare il salto di qualità.

Non è da escludere anche un ritorno di fiamma per il difensore centrale Eric Bailly. L’ivoriano sembra ormai in rottura con il Manchester United e, secondo quanto riportato da ‘The Sun’, avrebbe già rifiutato la proposta di rinnovo. La dirigenza del Milan potrebbe continuare a seguire la situazione per studiare il colpo a parametro zero in futuro.

In questa annata Bailly ha collezionato appena otto presenze con la maglia dei ‘Red Devils’ e anche per questo motivo potrebbe essere un calciatore in uscita.