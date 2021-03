La Juventus studia nuovi colpi per la prossima estate e si cerca l’occasione dal Real Madrid: spuntano le cifre dell’affare

È stata un’annata difficile fino a questo momento per la Juventus, che non è mai riuscita a trovare il giusto equilibrio per garantirsi risultati positivi ogni settimana. È mancata infatti la continuità fino qui alla compagine allenata da Andrea Pirlo, che ha alternato risultati importanti a gare deludenti. A causa dei troppi passi falsi infatti è sfumata la Champions League e rischia di svanire anche lo scudetto dopo nove anni consecutivi di vittorie.

I bianconeri sono ora a ben dieci punti di distacco dall’Inter, anche se c’è una gara ancora da recuperare. Anche se si dovesse vincere contro il Napoli però, sarebbe comunque difficile parlare di campionato riaperto in quanto la Juventus deve provare a racimolare una serie di vittorie per poter impensierire Lukaku e compagni. Negli ultimi nove anni la Juventus non si era mai trovata così dietro in questo periodo di stagione.

Calciomercato Juventus, occasione Marcelo dal Real Madrid: il brasiliano può partire in estate

La Juventus continua a lavorare e programmare il futuro mentre segue con attenzione il finale di questo campionato e cerca di analizzare anche cosa manca in questa rosa per renderla ancor più competitiva. I bianconeri vanno anche a caccia di occasioni e una potrebbe presentarsi direttamente dal Real Madrid e riguarda il terzino sinistro Marcelo.

Nonostante il contratto in scadenza nel 2022, il brasiliano sembrerebbe intenzionato a partire già nella prossima estate. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, la Juventus sarebbe la compagine in vantaggio e si potrebbe lavorare su un accordo biennale con un ingaggio di 6 milioni di euro all’anno. Per il trasferimento invece il Real Madrid potrebbe lasciarlo partire anche per meno di dieci milioni di euro.

Marcelo non sembra più un elemento fondamentale del Real Madrid e, dopo aver scritto la storia del club, il suo addio sembrerebbe sempre più vicino. In questa maniera potrebbe anche ritrovare il suo amico Cristiano Ronaldo in bianconero.