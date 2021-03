Manuel Locatelli è il nome caldo del calciomercato: oltre alla Juventus, molte big di Serie A sono interessate al giovane del Sassuolo

L’uscita di scena agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, il terzo posto in campionato alle spalle di Inter e Milan dopo anni di dominio in Serie A sono due dei tasti dolenti della Juventus targata Andrea Pirlo. Visti i risultati, quindi, sembra necessario intervenire sul calciomercato. La prima idea è quella di acquistare un centrocampista e il più papabile, al momento, pare essere Manuel Locatelli del Sassuolo, che però non è l’unica squadra a essere interessata al mediano.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, scambio saltato per colpa della Juventus | “Era tutto fatto!”

Calciomercato Juventus, attenzione alla concorrenza per Locatelli | Tutte le big sul mediano

Come l’anno scorso era stato per Sandro Tonali al centro dell’interesse di metà Serie A, quest’anno le big del nostro campionato hanno puntato i fari verso il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli.

Il mediano azzurro, tre reti e due assist in questo campionato, sta mettendo in mostra tutto il suo potenziale tra controllo di gioco, capacità di liberare i compagni, passaggi pericolosi tra le linee. Doti che farebbero comodo prima di tutto alla Juventus, che infatti, come precisano da ‘fichajes.net’, è tra le prime interessate al giocatore di Lecco, cresciuto nelle giovanili del Milan e poi passato nelle fila degli emiliani.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Roma, offerti due bomber | I dettagli

Ma non è l’unica interessata al giovane. La Vecchia Signora, come detto, dovrà stare molta attenta per non farsi sfuggire il classe ’98 dalle dirette concorrenti. Come la dirigenza della Juventus, infatti, anche i rossoneri, l’Inter e la Roma hanno inserito il nome di Locatelli tra i desideri da esaudire in vista della prossima stagione, proprio per via delle sue ottime prestazioni che stanno facendo volare la squadra di mister De Zerbi.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, colpo più lontano | Si inserisce la big

Contratto in scadenza nel 2023, il mediano del Sassuolo è valutato per ora intorno ai 35 milioni di euro, una cifra niente male comunque, che le squadre sono disposte a investire per accaparrarsi le prestazioni del giovane.