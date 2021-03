Salta lo scambio per Erling Haaland: la Juventus torna in corsa per il bomber del Borussia Dortmund

Ormai da tempo l’attaccante più ambito nel panorama europeo insieme a Mbappé è Erling Haaland, il bomber del Borussia Dortmund che ogni partita abbatte un nuovo record. A 20 anni i suoi numeri sono a dir poco straordinari: 19 gol in 20 partite di Bundesliga, 10 gol in 6 gare di Champions League. Il suo enorme talento ha attirato l’attenzione di tutti i top club europei, tra cui la Juventus.

In particolare il Chelsea che sarebbe pronto ad uno sforzo economico importante per portare il norvegese a Londra. Dalle notizie che filtrano dall’Inghilterra pare che i Blues sarebbero anche disposti a sacrificare Timo Werner, arrivato in estate dal Lipsia, pur di arrivare al bomber del Dortmund.

Calciomercato Juventus, Werner rifiuta | Bianconeri in corsa

Werner non sta vivendo una stagione semplice in Premier League. Reduce da un’annata straordinaria in Germania chiusa con 34 gol stagionali, quest’anno è riuscito a trovare la rete solamente 5 volte. Numeri che lasciano un pò di amaro in bocca al club londinese che ha investito tanto sull’attaccante tedesco. Il Borussia chiede almeno 100 milioni per lasciar partire Haaland e il Chelsea vorrebbe inserire Werner più una parte economica.

Nelle ultime ore, però, pare che Timo Werner abbia rifiutato il trasferimento al Dortmund e così l’affare che avrebbe portato Haaland al Chelsea è momentaneamente saltato. Questo colpo di scena, di fatto, include nuovamente la Juventus nella corsa al norvegese. I bianconeri lo seguono e potrebbero affondare il colpo, qualora Cristiano Ronaldo lasciasse Torino a fine stagione. La concorrenza, però, è agguerrita e non sarà semplice per i bianconeri avvicinarsi alla richiesta economica dei tedeschi, né competere con le big europee.