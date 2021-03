La Juventus prepara le mosse per il prossimo calciomercato ma un colpo potrebbe sfumare: c’è un nuovo assalto dalla big

La Juventus ha bisogno di risultati importanti in queste ultime settimane di campionato per poter raddrizzare la stagione e non renderla in maniera definitiva fallimentare. I bianconeri non hanno vissuto momenti facili fin qui e a causa dei troppi passi falsi vivono complessivamente una situazione difficile alla quale si può rimediare soltanto attraverso una serie di vittorie consecutive.

In Champions League è ormai arrivata l’eliminazione contro il Porto e non si può più tornare indietro, mentre in campionato l’Inter viaggia alla grande e ha collezionato un vantaggio di ben dieci punti fino a questo momento. La compagine allenata da Andrea Pirlo ha peró una gara in meno disputata, ma anche un successo nel recupero col Napoli non basterebbe per sancire una riapertura della lotta allo scudetto, che può avvenire solo con una serie importante di successi.

Calciomercato Juventus, Depay si allontana: si inserisce anche il PSG oltre al Barcellona

Mentre la squadra continua a lavorare sul campo per non mollare un centimetro nella lotta in Serie A, la società non smette mai di pensare al calciomercato e attraverso un’analisi del rendimento dei bianconeri, studia le mosse da attuare nella prossima estate. Nel mirino di Fabio Paratici c’è anche Depay ma la situazione appare tutt’altro che semplice.

Il calciatore in uscita dal Lione, infatti, oltre a essere seguito dal Barcellona ha anche una nuova big interessata. Secondo ‘Le Parisien’ il PSG sarebbe sulle sue tracce e potrebbe tentare l’assalto beffando la Juventus e i blaugrana. Nella scorsa stagione l’olandese aveva impressionato in Champions League eliminando proprio i bianconeri agli ottavi di finale.

Il suo contratto scade a giugno e pertanto può essere sicuramente un colpo importante a parametro zero: le big monitorano la situazione e preparano l’assalto