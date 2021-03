Calciomercato Juventus, il retroscena svelato da Mattia De Sciglio su un suo quasi passaggio al PSG: “Era tutto fatto, poi lo scambio fu fermato dai bianconeri”

Se il calciomercato, ogni anno, ci regala trattative da raccontare, anche i retroscena non sono affatto male. Anche perché le sliding-doors sono sempre dietro l’angolo e i quasi-trasferimenti (quelli saltati per un’inezia) riempiono le pagine di storia (non scritta) del calciomercato. Un caso che può certamente arricchire queste pagine è quello di Mattia De Sciglio, che nella scorsa estate è passato dalla Juventus al Lione: un trasferimento che ha visto l’ex terzino del Milan spostarsi in Ligue 1, lo stesso campionato che ha sfiorato di giocare con un’altra maglia, quella del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, De Sciglio al PSG: “Era tutto fatto!”, il retroscena

A rivelare del suo quasi-passaggio al PSG, è proprio Mattia De Sciglio che, ai microfoni di ’20minutes’ ha svelato il retroscena di mercato: “Quest’estate sono stato vicinissimo al Paris Saint-Germain. Sarebbe stato uno scambio, con Kurzawa diretto poi verso la Juventus – continua il terzino italiano, che poi spiega il motivo del mancato accordo – I bianconeri decisero di interrompere tutto e di non chiudere l’affare”.

Nulla da fare, quindi, per l’approdo all’ombra della Tour Eiffel dell’ex Milan: la Ligue 1, per lui, poi è arrivata comunque, con la maglia del Lione: “Adesso sono molto felice di essere qui e mi ha aiutato molto parlare con Grosso, l’ultimo italiano a giocare con l’OL – ha continuato il terzino – Mi ha raccontato della città, lui ne era rimasto innamorato e questo mi ha spinto ad accettare. Era da un po’ che volevo vivere un’esperienza all’estero, sono contento di poterlo fare al Lione e ringrazio il club per avermi dato la possibilità”.

Infine, De Sciglio ha chiuso la propria intervista con un pensiero sul futuro: attualmente in prestito al Lione, il terzino classe 1992 potrebbe rientrare in Italia e rivestire la maglia dei bianconeri. Anche se la sua volontà appare ben diversa: “Mi piacerebbe molto restare qui, lo vorrei tanto. So, però, che dipenderà da me, dal Lione e dalla Juventus. Aspettiamo il termine della stagione e poi capiremo il da farsi”.