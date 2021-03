Dopo vent’anni, il portiere campione del mondo del 2006 Buffon, potrebbe non accettare il rinnovo con la Juventus e tornare al Parma

È stato il miglior portiere al mondo per anni, l’estremo difensore che tutti volevano in squadra, ma che non ha mai abbandonato la ‘sua’ Juventus, tranne per quel breve anno passato a Parigi, a difendere i pali del Paris Saint-Germain. Gianluigi Buffon, però, il prossimo anno, e quindi nella prossima finestra di calciomercato, potrebbe abbandonare per sempre Torino e tornare da una vecchia fiamma.

Calciomercato Juventus, Buffon verso l’addio | Nuova avventura al Parma

La lunga carriera di Gianluigi Buffon, 43 anni compiuti a fine gennaio, potrebbe subire una sterzata la prossima stagione. Dal 2001 alla Juventus, l’ex portiere azzurro ha praticamente vinto tutto sia con la sua squadra di club, sia con la Nazionale, tranne la Champions League. Un rimpianto non da poco per lui, che nel 2018 ci ha provato anche con il Paris Saint-Germain. Niente, neanche a Parigi l’estremo difensore campione del mondo 2006 ha esaudito il suo desiderio. E quindi di nuovo a Torino.

Il contratto con la Juventus, intanto, scade a giugno, e qualche dubbio sul rinnovo Buffon inizia a metterselo. Appendere i guantoni al chiodo non sembra ancora essere un’eventualità per il quarantatreenne di Carrara perché il suo obiettivo sarebbe quello di battere il record di anzianità di Ballotta. E quindi l’idea, rivelano dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, potrebbe essere un ritorno alle origini.

Dal 1995 fino all’approdo alla corte dei bianconeri, il portiere è stato uno dei titolari del Parma. E il suo obiettivo è proprio quello di tornare nella città emiliana, che quest’anno non sta vivendo proprio un bel momento, e che potrebbe anche ritrovarsi in Serie B l’anno prossimo. Penultimi a 19 punti, meno tre sul Cagliari e più quattro sul Crotone, fanalino di coda del campionato, i parmensi gradirebbero sicuramente il ritorno dell’estremo difensore campione del mondo 2006, che in realtà già conosce la serie cadetta.

In ogni caso, la Juventus non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare via. Ma non si sa mai.