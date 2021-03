Da Madrid una offerta inattesa per la Juventus. Due bianconeri nello stesso affare, la mossa del top club e la posizione della società presieduta da Andrea Agnelli

E’ considerato uno dei principali responsabili dell’eliminazione dalla Champions agli ottavi contro il Porto. Fatale in tal senso l’erroraccio all’andata che permise alla squadra di Conceiçao di passare in vantaggio e mettere subito in salita il doppio confronto terminato poi come sappiamo. Nuove indiscrezioni lo danno ora possibile partente alla fine di questa stagione, con la Juventus intenzionata ad ascoltare offerter per il suo cartellino arrivato a costare in tutto circa 16 milioni di euro.

Il club presieduto da Andrea Agnelli pregusta una importante plusvalenza considerato che la spesa è stata quasi (o senza il quasi) completamente ammortizzata. Una plusvalenza utile ora più che mai a rimettere un po’ in ordine il bilancio.

Calciomercato Juventus, assalto a Bentancur: prima offerta di prestito con diritto, seconda di scambio

Il giocatore in questione è Rodrigo Bentancur, giusto ieri guarito dal Covid. Il centrocampista uruguaiano, come recita il comunicato ufficiale della Juve, “(…) ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC”. Stando a indiscrezioni di calciomercato, sul classe ’97 ex Boca Juniors sarebbe pronto a piombare l’Atletico Madrid, che in vista della prossima stagione starebbe valutando/progettando una mezza rivoluzione. Gli spagnoli sembra vogliano provarci con la formula del prestito annuale (rinnovabile per un’altra stagione) più diritto di riscatto per un totale di 45 milioni di euro, in sostanza la stessa formula con cui l’estate scorsa hanno ceduto Morata ai bianconeri.

La seconda proposta dei ‘Colchoneros’ prevederebbe proprio uno scambio alla pari con l’attaccante spagnolo, che così diventerebbe a tutti gli effetti un calciatore juventino. Al momento ‘La Vecchia Signora’ vorrebbe però prolungare il prestito di Morata – può farlo stando agli accordi, versando altri 10 milioni nelle casse dei ‘Colchoneros’ – per una ulteriore annata e preferirebbe cedere Bentancur solo a titolo definitivo.

A.R.