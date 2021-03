Il calciomercato bianconero potrebbe vedere un addio eccellente nei prossimi mesi: il big può salutare a costo zero

I pensieri della Juventus di Andrea Pirlo sono tutti rivolti alla sfida di domani, all’Allianz Stadium, contro il Benevento. Dal campo al calciomercato, però, il passo è breve e a tenere banco in casa bianconera è sempre il destino di CR7. Ecco che per Cristiano Ronaldo potrebbe prospettarsi un addio a costo zero: i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio a zero: svolta CR7

Uno dei temi maggiormente chiacchierati nell’ambiente bianconero rimane, senza dubbio, il futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, in scadenza con la ‘Vecchia Signora’ il 30 giugno 2022, potrebbe anticipare la sua partenza di un anno. Ad attenderlo, stando a quanto riferisce ‘Don Diario’, il Real Madrid. L’ambiente e Zidane hanno aperto ad un clamoroso ritorno in Spagna di CR7 ma sarebbero due le condizioni necessarie per far sì che i pezzi del puzzle si incastrino, per salutare la Juventus.

La prima, fondamentale, è che Ronaldo si liberi a zero. I contatti tra Mendes e il Real sono già stati allacciati, la palla quindi passa al potente procuratore portoghese. In seconda battuta, lo scoglio da superare è l’ingaggio faraonico di Cristiano che a Torino percepisce 30 milioni all’anno.

Un netto taglio allo stipendio per un nuovo corso al Real: la Juventus può davvero dire addio a CR7.