Il Genoa batte 2-1 il Parma in rimonta grazie alla doppietta decisiva di Scamacca: ai ducali non basta il gol in rovesciata di Pellé

La 28^ giornata del campionato di Serie A si apre con la pesante vittoria del Genoa sul campo del Parma per 2-1. I rossoblù ritrovano il successo dopo sette partite, ma non senza fatica. La squadra di D’Aversa approccia infatti meglio la gara e chiude gli avversari nella propria area di rigore. Tante le occasioni da gol – Kurtic e Kucka i più pericolosi – ma a sbloccare il risultato è Pellé, che al 16′ illumina il ‘Tardini’ con un gol in rovesciata da copertina.

Il Genoa fatica a rendersi pericoloso, ma nella ripresa mister Ballardini conferisce nuova verve ai suoi con un doppio cambio. L’ingresso sul terreno di gioco di Scamacca dà una svolta al match: il numero nove prima pareggia i conti con un tocco sotto porta su assist di Zappacosta e poi decide la gara con un gran tiro dalla distanza che s’insacca a fil di palo. Vince così il Genoa per 2-1 che sale a quota 31 punti in classifica ed inguaia il Parma, a -4 dal Torino, ma con due gare in più.

Parma-Genoa 1-2, tabellino e classifica aggiornata

PARMA-GENOA 1-2: 16′ Pellè (P), 50′ e 69′ Scamacca (G)

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani (71′ Gagliolo), Pezzella (79′ Busi); Kucka, Brugman (79′ Hernani), Kurtic (79′ Zirkzee); Man, Pellé, Karamoh (64′ Mihaila). All. D’Aversa

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zaijc (89′ Rovella), Badelj, Strootman (67′ Biraschi), Czyborra (46′ Pjaca); Destro (64′ Behrami), Shomudorov (46′ Scamacca). All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Napoli* 50, Roma 50, Lazio* 46, Sassuolo 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna e Genoa** 31, Fiorentina 29, Spezia 26, Benevento 26, Torino* 23, Cagliari 22, Parma** 19, Crotone 15.

* una partita in meno

** una partita in più