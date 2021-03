Il Milan si è fermato agli ottavi di Europa League dopo il doppio confronto con il Manchester United: critiche social al top rossonero

Ancora un’eliminazione cocente delle italiane in Europa. Nella serata di ieri è toccato al Milan, che ha perso la sfida di ritorno contro il Manchester United grazie al gol di Pogba (1-1 all’andata). I rossoneri ci hanno provato fino alla fine con Stefano Pioli che ha inserito nella ripresa anche Zlatan Ibrahimovic, reduce da un infortunio muscolare. Ma non è bastato il campione svedese, che però ha sfiorato anche il possibile gol del pareggio. Sui social i tifosi rossoneri si sono scatenati: nel mirino il top player del Milan.

Milan, Theo Hernandez criticato duramente dopo l’Europa

E così il terzino francese del Milan, Theo Hernandez, è stato criticato duramente dai tifosi per la sua prestazione contro i “Red Devils”. Diversi sbagli in costruzione con le sue spinte continue senza così dare troppo affidamento alla fase difensiva. Inoltre, lo stesso ex giocatore del Real Madrid non è stato convocato dal Ct Deschamps e, a meno di grandi sorprese, non sarà presente agli Europei in programma a giugno.

In tanti hanno criticato la sua prestazione non troppo entusiasmante. Un fan in particolare ha scritto: “Non fa una partita decente da Milan-Lazio“; un altro ancora ha aggiunto: “Non ha giocato nei pulcini? Non gli hanno insegnato che determinati passaggi sono demenziali solo a pensarli?”. Critiche feroci al giocatore rossonero, che è stato protagonista degli ultimi trionfi del Milan dopo un 2020 da incorniciare. Insieme a Zlatan Ibrahimovic è stato una delle sorprese della formazione di Stefano Pioli.

Theo Hernandez non fa una partita decente da Milan – Lazio — 𝟵𝙧𝙖𝙯𝙮 ⚪⚫ (@_grazy87) March 18, 2021

Ma @TheoHernandez non ha giocato nei pulcini? Non gli hanno insegnato che determinati passaggi sono demenziali anche soltanto a pensarli?#MilanManchesterUnited — Zlatanismo (@tiapaganoni) March 18, 2021

Theo hernandez deve tornare a giocare da terzino normale, anche con il napoli preso gol per colpa sua — Vortix (@ItalianVortix) March 18, 2021

Non solo Theo nel mirino della critica, ma anche il portiere del Milan Gigio Donnarumma che è stato accusato anche per il gol preso da Pogba nella ripresa: “Un gol sul suo palo non si prende manco alle scuole calcio”, l’accusa di un tifoso su Twitter.