Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato l’esito dell’intervento al ginocchio di Davide Calabria: ecco quando tornerà

Il Milan deve subito ripartire, dopo la cocente delusione europea contro il Manchester United. Non sarà a disposizione di Pioli per la sfida contro la Fiorentina Davide Calabria che, dopo l’infortunio al ginocchio, è stato operato oggi: ecco i tempi di recupero del terzino milanista.

Milan, operato Calabria: il comunicato rossonero

“AC Milan comunica che Davide Calabria è stato operato per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento in artroscopia, effettuato presso la clinica La Madonnina dal Dottor Roberto Pozzoni alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni”.

Così la società di via Aldo Rossi ha annunciato quelli che saranno i tempi di recupero del laterale rossonero. Calabria, dunque, salterà con ogni probabilità almeno quattro gare (Fiorentina e Parma in trasferta, Sampdoria e Genoa in casa) con il possibile ritorno in campo o contro il Sassuolo o più prudentemente per la trasferta con la Lazio.

