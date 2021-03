Un famoso giornalista ha messo a confronto Ronaldo e Ibrahimovic: pesante attacco alla stella portoghese della Juventus

Delusione europea per Juventus e Milan. I rossoneri sono usciti ieri sera dall’Europa League a causa della sconfitta nel ritorno a San Siro contro il Manchester United per 0-1. All’andata degli ottavi, svoltasi all’Old Trafford, il parziale era stato di 1-1. Questo risultato aveva aumentato la speranza nell’ambiente milanese di riuscire a superare l’ostacolo molto complicato. Ma gli uomini di Pioli non hanno saputo sfruttare la situazione a favore e si sono arresi al gol vittoria di Paul Pogba. Scottatura forte anche per i bianconeri in Champions League, con la nuova eliminazione agli ottavi di finale questa volta contro il Porto. I due giocatori di maggiore spessore dei club in questione, Ibrahimovic e Ronaldo, sono stati presi di mira in seguito al doppio fallimento. A tal proposito, si è espresso anche un famoso giornalista.

Juventus e Milan, confronto Ibra-Ronaldo: duro attacco a CR7

Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic sono i calciatori più rappresentativi rispettivamente di Juventus e Milan. Entrambi i campioni, però, si sono resi protagonisti di prestazioni non all’altezza in questa stagione e hanno collezionato due importanti fallimenti. Per il portoghese è arrivata l’ennesima delusione con la nuova eliminazione dalla Champions, mentre lo svedese si è dovuto scontrare con l’uscita dall’Europa League per mano della sua ex squadra, il Manchester United.

Tutto ciò ha generato non poche critiche nei confronti dei due fuoriclasse. A tal proposito, ha espresso la propria opinione anche il famoso giornalista Paolo Bargiggia, realizzando un duro attacco all’asso di Madeira su Twitter. “La differenza tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo nell’essere veri leader: il primo esce dall’Europa League, ma va in tv e ci mette la faccia; il secondo viene eliminato dalla Champions League e sparisce per 4 giorni. Poi fa un post su Instagram in stile Baci Perugina…“.

Parole chiare quelle di Bargiggia, che avrebbe preferito un atteggiamento diverso da parte del 36enne. L’ex PSG, invece, ha da sempre dimostrato di non volersi nascondere dalle telecamere, affrontando senza alcun tipo di problema qualsiasi argomento anche nei momenti più difficili. Si accende, quindi, l’atmosfera intorno a Ronaldo e il suo futuro a Torino è sempre più incerto.