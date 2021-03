Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, dirama la lista dei convocati per gli impegni della Nazionale

Ultimo turno di Serie A prima della pausa per gli impegni delle Nazionali nella prossima settimana. Giovedì prossimo la Nazionale di Roberto Mancini inizierà la propria avventura nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Il primo impegno per gli azzurri sarà allo Stadio Ennio Tardini contro l’Irlanda del Nord. Tre giorni dopo invece si volerà in trasferta in Bulgaria, e infine mercoledì 31 marzo ci sarà la trasferta in Lituania, ultima partita prima dell’Europeo di giugno. In questi minuti il commissario tecnico Roberto Mancini ha reso nota la lista dei convocati, con qualche sorpresa ed una prima convocazione.

Italia, le convocazioni di Mancini: prima chiamata per Toloi, ci sono anche gli interisti

Torna l’Italia di Roberto Mancini, che giovedì sera, a quattro mesi dall’ultimo incontro disputato, torna finalmente in campo. Infatti nella prossima settimana inizieranno le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, con l’Irlanda del Nord prima avversaria degli azzurri.

Oggi Mancini ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni, chiamando a rapporto anche gli interisti: Bastoni, Barella e Sensi. Infatti nonostante il focolaio in casa Inter, vengono inseriti nella lista, ma con riserva. Infatti c’è un asterisco nei loro nomi con la dicitura: “La risposta alla convocazione del calciatore, è subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti”. Inoltre, nei 38 convocati c’è anche Rafael Toloi, che viene chiamato per la prima volta nella Nazionale italiana. Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter)*, Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia)*, Stefano Sensi (Inter)*, Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain).