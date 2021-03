La Roma ha pescato l’Ajax nel sorteggio di oggi relativo ai prossimi quarti di finale di Europa League. Gli olandesi sono ricchi di talenti che possono far gola in Serie A

L’urna di Nyon ha stabilito il prossimo avversario della Roma in Europa League. Dopo aver battuto lo Shakhtar Donetsk, i giallorossi dovranno vedersela con l’Ajax di Erik ten Hag nei quarti di finale della seconda competizione europea. Un sorteggio non propriamente benevolo che regala ai capitolini una bella gatta da pelare, considerando talento complessivo e sfrontatezza degli olandesi che nonostante le tante cessioni illustri delle ultime annate hanno mantenuto una struttura molto interessante, inserendo e lasciando maturare anche altri giovani calciatori. Il talento alla compagine di Amsterdam di certo non manca, così come una chiarissima idea di gioco apportata proprio dal tecnico olandese, che un paio d’anni fa riuscì a portare i suoi fino ad una clamorosa semifinale di Champions. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Ajax-Roma, la scheda degli olandesi: tra campo e calciomercato

Dal punto di vista tattico l’Ajax predilige un gioco prettamente offensivo, fatto di palleggio e verticalizzazioni rapidissime alternate a grandi capovolgimenti di fronte, utili ad esaltare la forza di fuoco di ten Hag che alterna tranquillamente il 4-2-1-3 al 4-3-3. Ad esaltare la qualità complessiva dei ‘Lancieri’ sono poi i singoli, giusto mix tra calciatori esperti come Tadic, Blind e Klaassen e talenti ormai in rampa di lancio come Gravenberch, Neres ed Antony.

L’intero sistema offensiva ruota in particolare intorno alla qualità da falso 9 di Tadic, che fa da raccordo tra i reparti offrendo anche ottime capacità realizzative. A beneficiare del lavoro del serbo sono poi spesso i due esterni offensivi. Neres in particolar modo ha già dimostrato ampiamente il proprio valore ed è stato spesso accostato anche a club italiani in ottica calciomercato. Un mercato florido lo avrà anche Antony, arrivato solo la scorsa estate ed immediatamente integrato nei meccanismi di ten Hag che ha il merito di aver lanciato nelle scorse stagioni anche Gravenberch, centrocampista capace di abbinare quantità e qualità accostato nelle scorse sessioni anche a Milan e Juventus. Per il confronto con la Roma inoltre alla squadra olandese, mancherà Haller, attaccante arrivato a gennaio dal West Ham per 22,5 milioni di euro, che non è stato inserito nella lista Uefa per errore.

In difesa Tagliafico è una sicurezza così come l’interessante Martinez, mentre tra i giovani con meno minutaggio vanno segnalati Traorè e soprattutto Brobbey, paragonato a Lukaku in scadenza di contratto e già pronto a cambiare aria.