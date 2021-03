Il leggendario numero 10 argentino, Juan Roman Riquelme, chiama il bomber per convincerlo a vestire la maglia del Boca Juniors

Il calciomercato si infiamma in vista della sessione estiva che si prospetta ricca di colpi di scena. Dall’Argentina arriva un’indiscrezione che ha un fascino particolare: secondo il sito argentino Infobae, il vice presidente del Boca Juniors, nonché leggenda assoluta della Bombonera, Juan Roman Riquelme avrebbe telefonato personalmente a Edinson Cavani.

Dalle fonti argentine pare che Riquelme voglia convincere El Matador a vestire la maglia degli ‘Xeneizes’ nella prossima stagione. Il centravanti uruguaiano sta continuando a dimostrare tutta la sua forza anche in Premier League, nonostante i 34 anni. 6 gol per l’ex Palermo, Napoli e Psg in campionato con la maglia del Manchester United, alla sua prima stagione in Premier.

Calciomercato, Riquelme prova a portare Cavani al Boca

Gli infortuni lo stanno condizionando, ma quando è in campo continua a fare la differenza. Di recente Cavani era stato accostato a due club italiani, Juventus e Inter. I nerazzurri lo hanno sempre corteggiato, senza mai riuscire a sfoderare l’affondo decisivo per portarlo a Milano. I bianconeri lo vedrebbero bene al centro dell’attacco, soprattutto nell’eventualità che Cristiano Ronaldo torni in Spagna.

Un ritorno di Edinson Cavani in Italia, però, è piuttosto difficile. El Matador ha un contratto annuale con i Red Devils, con opzione per il secondo anno, ma la presunta chiamata di una leggenda del Boca come Riquelme potrebbe affascinare il centravanti uruguaiano e convincerlo ad accettare l’ennesima sfida della sua grande carriera.