La Juventus di Pirlo è già proiettata alla stagione che verrà con il prossimo calciomercato estivo che potrebbe vedere due stelle nel mirino: summit di mercato con il noto agente

All’antivigilia del match casalingo col Benevento, spunta una clamorosa indiscrezione di calciomercato per quanto riguarda la Juventus. Il CFO bianconero Paratici, infatti, avrebbe nelle scorse ore parlato di mercato con Mino Raiola: ecco lo scenario per giugno.

Calciomercato Juventus, Paratici incontra Raiola: lo scenario estivo

Un rapporto consolidato nel tempo da diverse operazioni. La Juventus torna a parlare con Mino Raiola e, molto probabilmente l’oggetto della discussione è stato principalmente uno: Paul Pogba. “Un uccellino mi ha detto che ieri c’è stato un interessante incontro di mercato in un noto albergo del centro di Milano tra Paratici e Raiola. Avranno per caso riparlato di Pogba e non solo?!”, ha twittato sui social il noto giornalista Paolo Paganini.

Dopo la decisiva prestazione europea condita dalla rete che ha eliminato il Milan dall’Europa League, il gioiello francese potrebbe tornare prepotentemente nei radar della ‘Vecchia Signora’. Paganini, rispondendo ad un utente, non ha escluso un altro nome di assoluto spicco per la trequarti di Pirlo. “C’è anche van de Beek”, ha dichiarato il giornalista che dunque apre di fatto alla possibilità dell’approdo di almeno un top player della scuderia Raiola.



Pogba e lo stesso Raiola non hanno mai nascosto la volontà, a fine anno di cambiare aria: la Juventus resta alla finestra per Paul e non solo.

Buongiorno. Un uccellino mi ha detto che ieri c’è stato un interessante incontro di mercato in un noto albergo del centro di Milano tra #Paratici e #Raiola. Avranno per caso riparlato di #Pogba e non solo?! Lo scopriremo. — Paolo Paganini (@PaPaganini) March 19, 2021